Organo legte Quartalsergebnis vor

Organo hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 28.67 JPY. Im letzten Jahr hatte Organo einen Gewinn von 34.31 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.41 Prozent auf 52.46 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44.68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch