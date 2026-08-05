Organo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Organo veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 264.7 Millionen USD – ein Plus von 0.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Organo 263.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch