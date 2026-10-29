Organizacion Cultiba SAB de CV (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Organizacion Cultiba SAB de CV (B) hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.22 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.460 MXN je Aktie erzielt worden.

Organizacion Cultiba SAB de CV (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.8 Millionen MXN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 57.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.2 Millionen MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch