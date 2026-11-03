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03.11.2026 18:20:55
Organigram To Acquire Aurora Cannabis In C$561 Mln Deal
(RTTNews) - Organigram Global Inc. (OGI) and Aurora Cannabis Inc. (ACB) have entered into an arrangement agreement under which Organigram will acquire all outstanding Aurora shares for C$7.80 apiece, valuing Aurora at approximately C$561 million.
The consideration represents a 93% premium to Aurora's unaffected August 10 closing price and a 21% premium to the value of Curaleaf Holdings' amended hostile takeover offer, which Aurora's board unanimously rejected.
Aurora shareholders can elect to receive C$7.80 in cash, 5.8626 Organigram shares, or a combination of C$3.75 in cash and 3.0431 Organigram shares per share, subject to proration.
The combined company is expected to have a stronger presence in Canada, Europe and Australia, with identified synergies exceeding C$50 million.
The transaction is subject to shareholder, regulatory and court approvals and is expected to close in January 2027. Special shareholder meetings are expected in December 2026.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu OrganiGram
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Analysen zu OrganiGram
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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