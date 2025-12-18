Organigram Global stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Organigram Global hat am 16.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.28 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80.1 Millionen CAD – ein Plus von 79.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Organigram Global 44.7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.190 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.480 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 259.18 Millionen CAD gegenüber 159.84 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.080 CAD sowie einem Umsatz in Höhe von 251.95 Millionen CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.ch