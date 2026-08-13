Organigram Global: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Organigram Global lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.78 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.050 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Organigram Global in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49.43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 105.8 Millionen CAD im Vergleich zu 70.8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch