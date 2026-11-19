Orezone Gold gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.06 AUD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.020 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 220.59 Prozent auf 337.9 Millionen AUD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 105.4 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch