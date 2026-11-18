Orezone Gold hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.010 CAD je Aktie vermeldet.

Orezone Gold hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 333.9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 251.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 95.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch