Orezone Gold hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Orezone Gold hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.10 CAD. Im letzten Jahr hatte Orezone Gold einen Gewinn von 0.040 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 376.0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 187.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130.9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch