Orex Minerals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Orex Minerals stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 CAD gegenüber -0.040 CAD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.040 CAD. Im Vorjahr waren -0.110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch