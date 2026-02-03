Orell Füssli kauft Papeterieunternehmen A. Köhler AG

Zürich (awp) - Orell Füssli Thalia expandiert im Papeteriegeschäft: Der Buchhändler übernimmt alle Aktien der A. Köhler AG und die 13 Papeterie-Standorte mit rund 70 Angestellten.

Die Akquisition erfolge im Rahmen einer Nachfolgelösung rückwirkend per 1. Juli 2025, wie Orell Füssli Thalia am Dienstag in einem Communiqué mitteilte. Der bisherige Besitzer, Thomas Köhler, der im nächsten Jahr 65 Jahre alt werde, regle damit die Zukunft seiner bisherigen Firma. Er bleibe als Verwaltungsrat weiterhin im Unternehmen und garantiere Kontinuität.

Die 13 Papeterien im Zürcher Oberland, rund um den Zürichsee sowie in Einsiedeln und Kloten würden unter der Marke Köhler weitergeführt, hiess es: "Es sind weder Schliessungen noch personelle Veränderungen vorgesehen." Alle rund 70 Mitarbeiter würden zu den bestehenden Bedingungen weiterbeschäftigt.

Ein Verkaufspreis wurde im Communiqué nicht genannt.

jb/ra