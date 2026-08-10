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10.08.2026 06:31:09
Orell Füssli: Die Rekordmarge kühlt sich ab, wie angekündigt
Das Rekordjahr 2025 ist Geschichte. Im ersten Halbjahr 2026 lieferte die Orell Füssli Gruppe die angekündigte Normalisierung. Der Umsatz wuchs leicht, doch die Ausnahme-Marge im Sicherheitsdruck kehrte auf ein gewöhnliches […]
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