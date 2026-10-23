Orell Füssli-Aktie stabil: Konzern sichert Nachfolge bei Papeterie Schoch

Das Geschäft wird am bisherigen Standort und unter dem bisherigen Namen weitergeführt.

Die Übernahme erfolgt laut Mitteilung vom Freitag im Rahmen einer Nachfolgeregelung. Sämtliche Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt. Die bisherige Inhaberin Karin Schoch begleitet den Übergang noch bis Februar 2027. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Orell Füssli Thalia ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Schweizer Orell Füssli AG und der deutschen Buchhandelsgruppe Thalia. Es betreibt insbesondere die Orell-Füssli-Buchhandlungen in der Schweiz.

Die Papeterie Schoch besteht seit 1882 und befindet sich seither am Untertor in Winterthur. Das Geschäft wird derzeit in vierter Generation von der Familie Schoch geführt. Das 2021 umfassend erneuerte Ladengeschäft bietet neben klassischen Papeterie- und Schreibwaren auch Mal- und Kunstbedarf, Schulartikel sowie Geschenkartikel. Insgesamt sind laut Firmenangaben 10 Mitarbeitende (inkl. 2 Lernende) dort beschäftigt.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wird parallel zur Übergabe der Papeterie Schoch auch die familieninterne Nachfolge bei der Büro Schoch AG geregelt. Per Anfang 2027 übernimmt demnach Muriel Sager, Tochter von Karin Schoch, das Unternehmen in fünfter Generation und wird den auf Geschäftskunden ausgerichteten Online-Fachhandel unabhängig von der Papeterie Schoch weiterführen.

Via SIX tendiert die Orell Füssli-Aktie zeitweise unbewegt bei 136,00 Franken.

uh/cg

Zürich (awp)