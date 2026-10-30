OReilly Automotive präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OReilly Automotive lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6.55 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 5.08 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat OReilly Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 7’681.07 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6’251.62 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 22.87 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch