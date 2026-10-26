Oregon Bancorp legte Quartalsergebnis vor

Oregon Bancorp präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 9.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch