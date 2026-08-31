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31.08.2026 06:37:00
Oregen Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oregen Energy lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Oregen Energy ein EPS von -0.040 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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