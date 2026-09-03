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03.09.2026 06:37:00
ORCO PROPERTY GROUPACT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
ORCO PROPERTY GROUPACT präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.08 EUR, nach 0.030 EUR im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat ORCO PROPERTY GROUPACT 26.9 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 32.1 Millionen EUR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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