Orchestra BioMed: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Orchestra BioMed hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Orchestra BioMed ein Ergebnis je Aktie von -0.400 USD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 89.53 Prozent zurück. Hier wurden 0.1 Millionen USD gegenüber 0.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch