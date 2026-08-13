Orchestra BioMed präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Orchestra BioMed hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.38 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.1 Millionen USD – eine Minderung von 89.29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch