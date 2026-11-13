Orbit Garant Drilling präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Orbit Garant Drilling hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 60.1 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28.87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Orbit Garant Drilling einen Umsatz von 46.7 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch