Orbia Advance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Orbia Advance äusserte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.36 Prozent auf 2.17 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch