OraSure Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OraSure Technologies äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.260 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1.92 Prozent zurück. Hier wurden 30.6 Millionen USD gegenüber 31.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch