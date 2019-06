Orascom-DH-Tochter erhält aus Tamweel-Verkauf 18,5 Mio Fr. in bar

Altdorf (awp) - Dem Immobilienentwickler Orascom Development Holding (ODH) fliesst durch einen Firmenverkauf ein zweistelliger Millionenbetrag zu. Konkret habe die ägyptische Tochter Orascom Development Egypt (ODE) den vor gut einem Jahr angekündigten Verkauf einer 87-Prozent-Beteiligung am Hypothekenfinanzierer Tamweel abgeschlossen, teilte Orascom am Montagabend mit.

Dadurch fliessen der grössten Orascom-Tochter 18,5 Millionen Franken in bar zu, wie es weiter hiess. Das Geld solle - wie angekündigt - dafür verwendet werden, um den Schuldenstand der ägyptischen Tochter zu reduzieren und die Bilanz zu stärken. Der Bar-Betrag basiere auf der schon vor einem Jahr genannten Gesamtbewertung von rund 20 Millionen Franken.

Seit Ende 2016 hatte ODH nach einem Käufer gesucht. Vor gut einem Jahr wurde dieser dann in Form eines Konsortiums aus Ebtikar for Financial Investment Company, TCV und Acquire for Investment gefunden.

rw/