Orascom DH steigert Umsatz im ersten Halbjahr

Altdorf (awp) - Der Hotel- und Immobilienkonzern Orascom DH (ODH) hat im ersten Halbjahr deutlich mehr umgesetzt. Aufgrund von Währungsverlusten und weiteren Einmaleffekten rutschte das Unternehmen hingegen in die roten Zahlen.

Im ersten Halbjahr stieg der Gesamtumsatz um gut 20 Prozent auf 306,4 Millionen Franken, wie das Unternehmen der ägyptischen Familie Sawiris am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (adj. EBITDA) erhöhte sich derweil um 44 Prozent auf 98,5 Millionen Franken und die entsprechend Marge um über 5 Prozentpunkte auf 32,1 Prozent.

Unter dem Streich resultierte ein Verlust von 24,8 Millionen, nach einem Gewinn von 17,7 Millionen Franken im ersten Semester des Vorjahres. Dazu trugen Währungsverluste in Höhe von 45,0 Millionen Franken bei, hauptsächlich wegen der Schwäche des ägyptischen Pfunds. Weiter schlug der Verkauf des RAK-Hotels mit 10,5 Millionen negativ zu Buche sowie Verluste aus assoziierten Unternehmen mit 8,8 Millionen.

Bereinigt um diese Einmaleffekte resultierte ein Gewinn von 42,2 Millionen Franken, nach 30,9 Millionen im Vorjahr.

ODH spricht in der Mitteilung von einer "robusten operativen und finanziellen Performance in einem schwierigen Umfeld, das durch den anhaltenden Konflikt in Gaza, geopolitische Spannungen im Nahen Osten und wirtschaftliche Instabilität" geprägt war

