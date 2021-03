Orascom DH-Aktie höher: Ägyptische Tochter macht 2020 weniger Gewinn

Trotz Coronakrise konnten aber die Einnahmen gesteigert werden.

Der Umsatz von Orascom Development Egypt stieg gegenüber dem Vorjahr um 7 Prozent auf 5,0 Milliarden Ägyptische Pfund oder auf rund 300 Millionen Franken. Der bereinigte Betriebsgewinn EBITDA blieb mit 1,37 Milliarden Ägyptischen Pfund stabil, wie die Gesellschaft des ägyptischen Investors Samih Sawiris am Dienstag mitteilte.

Unter dem Strich resultierte ein Nettogewinn von 571 Millionen Ägyptischen Pfund, nach 706 Millionen im Vorjahr. Währungsverluste waren der Haupttreiber für den Rückgang, erklärte die Gesellschaft.

Der Ausblick auf das laufende Jahr werde von der weltweiten Coronakrise belastet, heisst es weiter. Die Belebung in den wichtigsten Tourismussektoren komme nur langsam voran und Hotels seien zu weniger als 50 Prozent ausgelastet. Für 2021 könne zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognose abgegeben werden.

Die Muttergesellschaft Orascom DH wird die Jahreszahlen am 31. März vorlegen.

Aktien der Orascom DH gewinnen am Mittwoch an der SIX 0,96 Prozent auf 10,50 Schweizer Franken.

Altdorf/Kairo (awp)