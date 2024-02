Orascom Development-Aktie: Orascom DH zieht positive erste Bilanz für 2023

So waren die Hotels in Ägypten und in der Golfregion besser ausgelastet als im Vorjahr. Trotz der starken Abwertung des ägyptischen Pfunds zeigte sich auch das Immobiliengeschäft weitgehend stabil.

Vor allem die Hotels in El Gouna hätten vom Aufschwung im ägyptischen Tourismussegment profitiert, teilte die Gesellschaft der Familie Sawiris am Mittwoch mit. Insgesamt hätten in den Hotels über das ganze Jahr hinweg 2,7 Millionen Gäste übernachtet, was ein Anstieg von mehr als 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeute. In der "Flagship-Destination" El Gouna sei die Belegungsrate im Jahr 2023 auf 73 Prozent von 70 Prozent im Vorjahr angewachsen.

Nahost-Konflikt belastet

Allerdings hat sich ab Oktober 2023 der ausgebrochene Nahost-Konflikt und der Krieg in Gaza bemerkbar gemacht. Vor allem an der geographisch nahe an der Konfliktzone gelegenen Destination Taba Heights habe sich die Lage eingetrübt, heisst es. Es sei aber gelungen, die betriebliche Kapazität dort zu begrenzen und die Kosten zu reduzieren.

Zufrieden zeigt sich Orascom auch mit dem Immobiliengeschäft. So seien alleine im vierten Quartal Immobilien für 236 Millionen Franken verkauft worden, womit sich der Verkaufswert im Geschäftsjahr 2023 insgesamt auf 704 Millionen Franken kumuliert habe, so die Meldung. Dieser Wert sei damit trotz der starken Abwertung des ägyptischen Pfunds nur knapp unter dem Vorjahr geblieben.

Gemessen in ägyptischen Pfund hätten sich die Netto-Immobilienverkäufe der Tochtergesellschaft klar verbessert und der Umsatz sei gegenüber 2022 um 75 Prozent angestiegen, so Orascom weiter. Auch die Zahl der verkauften Einheiten erhöhte sich um rund 20 Prozent auf 2115.

Die vollständigen Ergebnisse für 2023 will Orascom am 26. März 2024 vorlegen.

an/rw

Altdorf (awp)