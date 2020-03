Orascom baut zwei Schulen in Kairo

Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom wird zwei weitere Schulen in Kairo errichten.

Die ägyptische Tochtergesellschaft habe eine zweite Vereinbarung unterzeichnet, teilte die an der Schweizer Börse SIX kotierte Gesellschaft am Sonntag mit.

Die Vereinbarung wurde demnach mit der Kairoer Gesellschaft für Investitionen und Immobilienentwicklung (CIRA) unterzeichnet. Zwei neue Schulen mit Gesamtinvestitionskosten von bis zu 27,7 Millionen Franken würden entwickelt.

Die in den letzten Wochen abgeschlossenen Transaktionen im Bildungsbereich hätten zu einem Mittelzufluss in Höhe rund 19,5 Millionen Franken geführt, hiess es weiter. Im Rahmen des Wohnbauprojekts "O-West" in Kairo hatte Orascom bereits vor rund drei Wochen vermeldet, dass ein Abkommen zur Entwicklung einer internationalen Schule unterzeichnet worden sei.

