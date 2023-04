Orascom-Aktionäre üben 74 Prozent der Bezugsrechte aus

Altdorf (awp) - Die Aktionäre des Immobilienentwicklers Orascom haben im Rahmen der jüngsten Kapitalerhöhung bis zum Ende der Bezugsfrist am Mittwoch insgesamt 73,8 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt. Das entspricht 14,2 Millionen neuen Namenaktien, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die nicht gezeichneten Namenaktien werden nun durch die Samih O. Sawiris-Familie gezeichnet.

Orascom hatte Mitte Monat angekündigt, insgesamt 19,2 Millionen neue Namenaktien zu einem Bezugspreis von 7 Franken je Aktie auszugeben. Damit werde das Kapital um 132 Millionen Franken erhöht. Für die rund 5,0 Millionen Namenaktien, für welche die Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden, zahlt die Sawiris-Familie nun 35,3 Millionen Franken in bar.

Der Handelsbeginn der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange und die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises erfolgten am 28. April 2023, heisst es weiter. Orascom will den Erlös laut früheren Angaben zur Finanzierung aktueller Projekte im Oman, Montenegro und dem Vereinigten Königreich sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Die Orascom-Aktien schlossen am Mittwoch an der Schweizer Börse bei 6,94 Franken.

tp/cg