Orascom-Aktie: Unterzeichnung neue Kreditfazilität

Damit sollen sowohl bestehende Schulden refinanziert als auch Wachstum ermöglicht werden.

Die neue Finanzierung werde die Kreditspreads des Unternehmens senken und die Laufzeit der Schulden verlängern, teilte der Hotel- und Immobilienkonzern am Dienstag mit. Kreditgeber ist die International Finance Corporation. So umfasse die neue Kreditfazilität eine tilgungsfreie Zeit von 2,5 Jahren und eine Laufzeit von insgesamt 8,5 Jahren.

Genutzt werden sollen die frischen Mittel einerseits zur teilweisen Refinanzierung der bestehenden Schulden der ägyptischen Tochter ODE. Andererseits will Orascom Development potenzielle Wachstumschancen im Hotelbereich in El Gouna finanzieren. Hinzu kämen geplante Renovierungen für Hotels, einschliesslich des Mövenpick Resort and Spa El Gouna.

Insgesamt würden die Kapitalkosten gesenkt und die Liquidität gestärkt. Die halbjährlichen Rückzahlungen sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 beginnen, heisst es weiter. Zudem werde die Zinsmarge für den US-Dollar-Anteil der Verschuldung von 4,25 Prozent auf 3,80 Prozent gesenkt und für den Euro-Anteil von 4,75 auf 3,87 Prozent reduziert.

Zürich (awp)