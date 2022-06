Orascom-Aktie profitiert: Orascom DH in Ägypten mit Beschwerde gegen Landenteignung erfolgreich

Ein ägyptischer Beschwerdeausschuss genehmigte den Antrag der in Makadi Heights tätigen ODH-Tochter und hob den Entscheid der Behörde für Tourismusentwicklung auf, welcher die Fläche des Entwicklungsgrundstücks von ODH reduziert hätte.

Damit verfüge die Destination Makadi Heights wieder über die volle Grundstücksfläche von 3,75 Millionen Quadratmeter zur Entwicklung, teilte ODH am Donnerstag mit. Der Beschwerdeausschuss der ägyptischen Allgemeinen Behörde für Investitionen und Freizonen habe somit einen Entscheid vom Januar 2022 wieder aufgehoben.

Damals drohte ODH eine Teilenteignung von Landreserven durch die ägyptische Tourismusbehörde. Das strittige Grundstück am Roten Meer macht allerdings nur einen Bruchteil der gesamten Landreserven von Orascom DH aus.

An der SIX zeigt sich die Orascom-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,10 Prozent höher bei 9,20 Franken.

