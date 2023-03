Orascom-Aktie dreht ins Minus: Ergebnisplus dank Rekord bei Immobilien-Geschäft

Zudem waren die Hotels nach der Corona-Pandemie wieder deutlich besser ausgelastet. Unter dem Strich machte der Hotelbetreiber und Immobilienentwickler der ägyptischen Familie Sawiris auch wieder einen Gewinn.

Der Umsatz stieg um 28 Prozent auf 690 Millionen Franken, wie das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der operative Gewinn (adj. EBITDA) lag um 43 Prozent höher bei 187 Millionen, die entsprechend Marge erreichte 27,1 nach 24,3 Prozent. Und der Reingewinn nach Abzug der Minderheiten kam bei 22,9 Millionen zu liegen nach einem Verlust -5,7 Millionen im Jahr davor.

Immobilien-Geschäft erneut mit Rekord

Einen starker Zuwachs verzeichnete erneut die Immobiliensparte. Die Erträge stiegen hier um 22 Prozent auf 464 Millionen Franken an und erreichten damit erneut ein Rekordniveau. Mehr Häuser und Wohnungen wurden an der "Flagship-Destination" El Gouna in Ägypten, beim Erstwohnungs-Projekt O West in Kairo und insbesondere in Lustica Bay in Montenegro verkauft.

Den zurückgestellten Verkaufsumsatz - Einnahmen, die bis 2027 umsatzwirksam werden - beziffert das Unternehmen auf 697 Millionen Franken. Das sind 10 Prozent weniger als im Vorjahr.

Hotels weiter auf Erholungskurs

Zudem setzt sich die Erholung im Hotelgeschäft nach der Corona-Krise fort. Die Erträge stiegen in dem Segment um 63 Prozent auf 143 Millionen Franken an. Das Vorkrisenniveau von 2019 mit einem Umsatz von 169 Millionen wurde damit aber noch immer klar verfehlt. Das Unternehmen rechnet denn auch trotz der gestiegenen Auslastung der Hotels mit weiterem Wachstum.

Im "Town-Management" schliesslich machte der Konzern einen Umsatz von 84 Millionen und damit 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Segment umfasst die Dienstleistungen an den verschiedenen Destinationen.

Kein konkreter Ausblick

Aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten verzichtet die Gruppe auf einen konkreten Ausblick auf das laufende Jahr. Trotzdem bleibt Orascom "zuversichtlich" mit Blick auf das Gastgewerbe- und den Immobilienmarkt. Dieser habe seine Widerstandsfähigkeit erneut bestätigt und dürfte 2023 ein weiteres Wachstumsjahr verzeichnen, heisst es.

Andermatt Swiss Alps schreibt erstmals Gewinn

Andermatt Swiss Alps hat im vergangenen Jahr von rekordhohen Immobilienverkäufen profitiert und erstmals schwarze Zahlen erreicht. Aufgrund der starken Nachfrage will das Unternehmen des ägyptischen Investors Samih Sawiris weiter kräftig investieren.

Der Umsatz blieb mit 181 Millionen Franken praktisch auf Vorjahresniveau, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte. Der Bruttogewinn stieg um 3,4 Prozent auf 42,4 Millionen. Die Entsprechende Marge verbesserte sich um knapp einen Prozentpunkt auf 23,5 Prozent.

Unter dem Strich blieb erstmals seit der Gründung von 2007 ein Nettogewinn von 34,3 Millionen Franken. Dabei profitierte das Unternehmen vom Verkauf des Skigebiets Andermatt-Sedrun an den US-Konzern Vail Resorts. Im Vorjahr hatte noch ein Verlust von 8,0 Millionen resultiert.

Profitiert hat Andermatt Swiss Alps auch von rekordhohen Immobilienverkäufen, wie seit Januar bekannt. 70 Wohnungen wurden 2022 in Andermatt verkauft. Im Jahr davor waren es zwar noch 90. Der Quadratmeterpreis zog aber um 12 Prozent an und die Einnahmen stiegen um 24 Prozent auf 150 Millionen.

Unterhaltsarbeiten belasten Hotelgeschäft

Im Fünf-Sterne-Hotel "The Chedi Andermatt" ging der Umsatz dagegen um 5 Prozent auf 41,4 Millionen Franken zurück. Die Zahl der Gäste nahm um 9,7 Prozent auf 58'600 ab. Das Unternehmen begründet den Rückgang mit Unterhaltsarbeiten, während dieser das Hotel geschlossen war.

Das "Radisson Blu Hotel Reussen" konnte den Umsatz leicht auf 15,0 Millionen steigern (+2,7%). Die Auslastung lag mit gut 66'600 Gästen bei rund 48 Prozent, sei nun aber in den ersten Monaten 2023 bereits deutlich gestiegen.

Bei den Ferienwohnungen schliesslich stieg der Umsatz um 24 Prozent auf 3,2 Millionen Franken. Die Anzahl Ferienwohnungen nahm zum Vorjahr um 50 Prozent zu und umfasste Ende 2022 143 Objekte.

500 Millionen an Investitionen

Die Gruppe blickt "positiv" nach vorne und will nun weiter kräftig investieren. "Geplante Investitionen von rund 500 Millionen Franken in den kommenden Jahren werden die Attraktivität der Destination und damit den Wert bestehender und neuer Immobilien weiter steigern", wird CEO Raphael Krucker in der Mitteilung zitiert.

Im laufenden Jahr sind der Bau von sechs Apartmenthäusern und erste Arbeiten für ein neues "Lifestyle- und Sporthotel" geplant. Im Dorfteil Andermatt Reuss soll zudem bis Ende 2024 eine Einkaufs- und Gastronomiezone entstehen.

Die Gruppe will zudem verschiedene Partnerschaften stärken. So etwa mit dem in Feriendestinationen wie Mallorca und Ibiza tätigten Cotton Club, der ab Winter 2023/24 das "The Swiss House" am Golfplatz führen wird. Zudem soll Dreisternekoch Andreas Caminada 2024 im neuen Dorfteil Andermatt Reuss ein Restaurant eröffnen.

Seit dem Projektstart vor 15 Jahren hat Andermatt Swiss Alps den Angaben zufolge bereits etwa 1,4 Milliarden Franken investiert. Die Mehrheit an der Gesellschaft ist in Privatbesitz von Samih Sawiris, 49 Prozent gehören der börsenkotierten Orascom DH.

