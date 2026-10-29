Orange Polska veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Orange Polska hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.25 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.170 PLN je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 3.59 Milliarden PLN – das entspricht einem Zuwachs von 7.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.33 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch