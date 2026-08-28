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28.08.2026 06:37:00
Orad: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Orad liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orad die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.04 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.070 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Orad im vergangenen Quartal 52.4 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Orad 50.1 Millionen ILS umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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