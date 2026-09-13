Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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13.09.2026 05:50:00
Oracle's Larry Ellison Cancels $7.5 Bln Stock Sale Plan
(RTTNews) - Oracle Corp. (ORCL) announced that Chairman and Chief Technology Officer Larry Ellison has cancelled his plan to sell up to 50 million shares of the company, valued at about $7.5 billion.
The reversal follows a regulatory filing on Friday, which showed the company had adopted a 10b5-1 trading plan on June 22, set to run until October 24.
"No Oracle stock was sold under that plan, and he has no other plans to sell any of his Oracle stock," the company said in a statement on Saturday.
ORCL closed at $150.28, down $2.66 or 1.74% as of September 11. In after-hours trading, the stock slipped further to $147.81, a decline of $2.47 or 1.64%.
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
12.09.26
|Larry Ellison cancels $7.5bn Oracle share sale (Financial Times)
|
12.09.26
|Larry Ellison to sell up to $7.5bn worth of Oracle stock (Financial Times)
|
12.09.26
|Larry Ellison to sell up to $7.5bn worth of Oracle stock (Financial Times)
|
11.09.26
|Oracle Aktie News: Oracle am Abend Verlust reich (finanzen.ch)
|
11.09.26
|KI-Nachfrage treibt Oracle an - Marge gesunken (AWP)
|
11.09.26
|Oracle Aktie News: Oracle macht am Freitagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
11.09.26
|KI-Nachfrage treibt Oracle an - Aktie erholt sich vom Vortagesdämpfer (AWP)
|
11.09.26
|KI-Nachfrage treibt Oracle an - Aktie im Aufwind (AWP)
Analysen zu Oracle Corp.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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