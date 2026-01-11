Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.01.2026 14:30:48
Oracle Unveils Retail Supply Chain Collaboration To Strengthen Supplier Partnerships
(RTTNews) - Oracle has unveiled Oracle Retail Supply Chain Collaboration, a new cloud solution designed to help retailers strengthen supplier partnerships and safeguard margins in today's unpredictable market. The platform provides actionable, data-driven insights that improve forecast accuracy and alert retailers to potential disruptions, such as shifts in consumer demand or regulatory changes.
Through integrated notifications, retailers can quickly inform users of changes and signal suppliers to expedite next steps. The solution is fully connected with Oracle Retail Merchandising Foundation Cloud Service (MFCS), enabling direct collaboration with suppliers to assess production facilities, review compliance, and streamline merchandising operations via a unified portal.
Key benefits include enhanced data sharing and transparency, improved sustainability and compliance tracking, supplier evaluation and monitoring, and contextual workflows that simplify the creation and approval of merchandising data. Together, these capabilities empower retailers to operate more efficiently, reduce risk, and deliver greater customer satisfaction.
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
09.01.26
|Oracle Aktie News: Oracle springt am Abend an (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Oracle Aktie News: Oracle tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
08.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
06.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Oracle-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in New York: S&P 500-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
Analysen zu Oracle Corp.
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht stärker ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord fester -- US-Börsen schlussendlich mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An den Märkten in Fernost wurden am Freitag Gewinne verbucht. Auch a der Wall Street ging es aufwärts.