Oracle: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Oracle präsentierte in der am 24.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 142.37 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 115.65 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 74.86 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 66.28 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch