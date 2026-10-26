Oracle Financial Services Software informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Oracle Financial Services Software hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 80.66 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 62.84 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Oracle Financial Services Software mit einem Umsatz von insgesamt 19.07 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6.59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch