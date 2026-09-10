Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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10.09.2026 22:20:02
Oracle Corp. Reveals Advance In Q1 Income
(RTTNews) - Oracle Corp. (ORCL) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $4.679 billion, or $1.56 per share. This compares with $2.927 billion, or $1.01 per share, last year.
Excluding items, Oracle Corp. reported adjusted earnings of $5.758 billion or $1.92 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 29.6% to $19.345 billion from $14.926 billion last year.
Oracle Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.679 Bln. vs. $2.927 Bln. last year. -EPS: $1.56 vs. $1.01 last year. -Revenue: $19.345 Bln vs. $14.926 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.10 Full year revenue guidance: $ 90 B
Guidance for Q2 FY 2027
Total revenues are expected to grow between 30% and 34% in constant currency and USD
Non-GAAP earnings per share is expected to be between $1.83 and $1.91 in constant currency and between $1.85 and $1.93 in USD, which represents growth of 19% to 23% in constant currency and 21% to 25% in USD excluding a one-time gain from Q2 FY2026.
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
20:27
|Oracle Aktie News: Oracle am Donnerstagabend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16:29
|Oracle Aktie News: Oracle verbilligt sich am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Oracle-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
08.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt zum Start ab (finanzen.ch)
Analysen zu Oracle Corp.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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