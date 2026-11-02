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Finanzierung 02.11.2026 15:33:36

Oracle-Aktie sackt ab: Konzern will sich zusätzliche Milliarden beschaffen

Oracle-Aktie sackt ab: Konzern will sich zusätzliche Milliarden beschaffen

Der US-Software- und Datencenter-Konzern Oracle will sich frisches Geld zur Finanzierung seines Wachstums beschaffen.

Oracle
102.12 CHF -7.13%
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Dazu plant der Konzern, neue Aktien im Umfang von 10 Milliarden US-Dollar auszugeben, wie Oracle am Montag mitteilte. Gleichzeitig will das Unternehmen weitere 10 Milliarden Dollar durch den Verkauf von Anleihen aufnehmen.

Die Erlöse sollen zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs beitragen, wozu auch Investitionsausgaben und Dividendenzahlungen gehören können, so Oracle. Erst vor wenigen Tagen hatte Oracle neue Investitionspläne zur Finanzierung seiner Investitionen in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) bekannt gegeben. Die Oracle-Aktie fällt im US-Handel zu Wochenbeginn um 4,99 Prozent auf 124,15 US-Dollar.

Oracle rechnet dank des KI-Booms in den kommenden Jahren mit einem hohen Wachstum. Dieses soll sich ab dem Geschäftsjahr 2028/29 selbst tragen und nicht mehr über die Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital finanziert werden. Das Unternehmen wolle bis Mitte 2030 nur noch 20 Milliarden Dollar am Finanzmarkt zur Wachstumsfinanzierung einsammeln, hiess es vergangene Woche.

Zuletzt hatte die massive Ausgabe von Aktien und Anleihen zur Finanzierung des Baus von Datenzentren den Kurs des Oracle-Papiers stark belastet. Am Montag verlor die Aktie im vorbörslichen Handel um vier Prozent.

mne/men

AUSTIN (awp international)

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’678.16 13.84 SOWBPU
Short 16’281.13 8.82 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’748.26 02.11.2026 15:25:38
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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