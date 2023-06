Oracle-Aktie rutscht auf rotes Terrain: Oracle erzielt mehr Gewinn

In den zwölf Monaten bis Ende Mai stiegen die Erlöse um 18 Prozent auf fast 50 Milliarden US-Dollar (46,5 Mrd Euro), wie der Rivale des DAX -Konzerns SAP am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich verdiente Oracle im Geschäftsjahr 2022/23 mit 8,5 Milliarden Dollar 27 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Aktien scheinen ihren Höhenflug nun fortzusetzen.

Die Quartalszahlen übertrafen die Markterwartungen. Die Oracle-Aktie fällt am Dienstag an der NYSE dennoch zeitweise 0,09 Prozent auf 116,35 US-Dollar, nachdem es zuvor noch aufwärts gegangen war. Allein seit dem Zwischentief Mitte März würden sich die Kursgewinne damit auf rund 50 Prozent summieren. Damit ist das Papier einer der Profiteure des KI-Booms, der die Anleger seit einiger Zeit stark anzieht.

Analysten wie Brent Thill vom Investmenthaus Jefferies und Mark Murphy von der Bank JPMorgan sprachen von guten Geschäftszahlen von Oracle und hoben ein starkes Wachstum der Oracle Cloud Infrastructure hervor. In diesem OCI-Geschäft betreibt der Konzern eine eigene Cloud-Computing-Plattform, auf der Kunden ihre komplette IT betreiben und Rechenleistung ordern können.

Selbst der Grafikartenspezialist NVIDIA nutze die Recheninfrastruktur von Oracle für die KI-Entwicklung, wie Verwaltungsratschef und Oracle-Mitgründer Larry Ellison laut Mitteilung sagte. Nvidia profitiert mit seinen schnellen Chips massiv vom KI-Boom und hatte dem Hype erst Ende Mai mit überraschend starken Geschäftszahlen weiteren Schub verliehen. Firmenchef Jensen Huang hatte von "unglaublichen Aufträgen" für die Aufrüstung von Rechenzentren gesprochen, die stärker auf KI-Anwendungen ausgerichtet würden.

Ausgelöst hatten den KI-Hype in den vergangenen Monaten auch der Chatbot ChatGPT sowie Software, die Bilder auf Basis von Text-Beschreibungen erzeugen kann. All das brachte das Thema in den Fokus vieler Investoren und löste einen Run auf entsprechende Aktien aus.

Die Cloud-Infrastruktur-Erlöse von Oracle wuchsen im Schlussquartal um 76 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar, die gesamten Cloud-Umsätze um 54 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar. Damit bringen sie es auf einen Anteil von fast einem Drittel am Konzernumsatz in den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres.

Mit Programmen zur Unternehmenssteuerung (ERP - Enterprise Resource Planning) aus dem Netz (Fusion, Netsuite) wuchs der Umsatz um etwa ein Viertel auf rund 1,4 Milliarden Dollar. Oracle bezeichnet sich in dem Feld von ERP-Programmen aus der Cloud als Marktführer; das Unternehmen konkurriert hier direkt mit dem Walldorfer SAP-Konzern.

AUSTIN (awp international)