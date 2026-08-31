Oracle Aktie News: Oracle gibt am Montagabend nach

Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 150,38 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'310 Punkten steht. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 147,75 USD. Mit einem Wert von 149,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'161'816 Oracle-Aktien.

Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 129,88 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,51 USD am 29.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,95 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 10.06.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 19.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Oracle dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 14.09.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 8,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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