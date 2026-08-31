Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.08.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle gibt am Montagabend nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 150,38 USD abwärts.
Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 150,38 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'310 Punkten steht. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 147,75 USD. Mit einem Wert von 149,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'161'816 Oracle-Aktien.
Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 129,88 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,51 USD am 29.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,95 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 10.06.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 19.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Oracle dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 14.09.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 8,06 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie
Aktien von Oracle, Alphabet & Co im Blick.: Diese Risiken birgt der KI-Anleiheboom
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor einem Jahr verloren
KI-Boom oder Blase? Deshalb spalten die Aktien von NVIDIA, Oracle & Co. die Wall Street
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
20:27
|Oracle Aktie News: Oracle gibt am Montagabend nach (finanzen.ch)
|
16:29
|Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aktien von Oracle, Alphabet & Co im Blick.: Diese Risiken birgt der KI-Anleiheboom (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
18.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Oracle Corp.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.