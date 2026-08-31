Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag in Rot

Die Oracle-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 148,35 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'252 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Oracle-Aktie bis auf 147,75 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 149,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 494'072 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 133,02 Prozent. Am 29.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,51 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,81 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,95 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 10.06.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 14.09.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 8,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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