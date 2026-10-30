Oracle Aktie News: Oracle verzeichnet am Nachmittag herbe Einbussen

Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 5,3 Prozent im Minus bei 132,11 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'589 Punkten realisiert. Der Kurs der Oracle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 131,10 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 132,40 USD. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 1'556'159 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 269,76 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 104,19 Prozent. Bei 114,51 USD erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,97 USD. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 10.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,01 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 19.35 Mrd. USD gegenüber 14.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 8,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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