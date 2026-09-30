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30.09.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle am Mittwochabend mit stabiler Tendenz

Oracle Aktie News: Oracle am Mittwochabend mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Oracle. Kaum Ausschläge verzeichnete die Oracle-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 137,89 USD.

Oracle
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Im New York-Handel kam die Oracle-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 137,89 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'016 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Oracle-Aktie bei 138,27 USD. In der Spitze fiel die Oracle-Aktie bis auf 134,75 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 137,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'450'302 Oracle-Aktien den Besitzer.

Bei 322,46 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 133,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,51 USD. Dieser Wert wurde am 29.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Oracle veröffentlichte am 10.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Oracle-Gewinn für das Jahr 2027 auf 8,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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