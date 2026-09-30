Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 137,40 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'047 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 134,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 137,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 717'156 Oracle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 322,46 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 134,69 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 16,66 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,97 USD. Am 10.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 19.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 14.12.2026 terminiert.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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