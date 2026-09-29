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29.09.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Abend an Boden

Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von Oracle zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Oracle-Papiere zuletzt 4,0 Prozent.

Oracle
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Um 20:26 Uhr stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 137,95 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'786 Punkten liegt. Bei 143,59 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 132,85 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'908'281 Stück gehandelt.

Bei 322,46 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 133,75 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.07.2026 Kursverluste bis auf 114,51 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 16,99 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2026. Am 10.09.2026 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,56 USD. Im letzten Jahr hatte Oracle einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.12.2026 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2027 8,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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