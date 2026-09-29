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29.09.2026 16:29:00

Oracle Aktie News: Oracle reagiert am Nachmittag positiv

Oracle Aktie News: Oracle reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Oracle. Das Papier von Oracle konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 134,97 USD.

Oracle
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Im New York-Handel gewannen die Oracle-Papiere um 16:28 Uhr 1,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'866 Punkten notiert. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 135,10 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 132,85 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 686'966 Oracle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 322,46 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 138,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. Bei einem Wert von 114,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 15,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Oracle gewährte am 10.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 8,14 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Long 12’509.72 8.94 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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