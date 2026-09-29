Oracle Aktie News: Oracle reagiert am Nachmittag positiv

Im New York-Handel gewannen die Oracle-Papiere um 16:28 Uhr 1,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'866 Punkten notiert. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 135,10 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 132,85 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 686'966 Oracle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 322,46 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 138,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. Bei einem Wert von 114,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 15,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Oracle gewährte am 10.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 8,14 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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