Oracle Aktie News: Oracle haussiert am Mittwochabend

Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 11,6 Prozent auf 145,71 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'454 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Oracle-Aktie bis auf 148,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,81 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'118'774 Stück gehandelt.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 285,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 95,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,41 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,95 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Am 10.09.2026 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,01 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 19.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 14.93 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 14.12.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 8,14 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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