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28.10.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle fällt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 129,72 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Oracle-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 129,72 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'465 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Oracle-Aktie bis auf 129,59 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,81 USD. Zuletzt wurden via New York 814'511 Oracle-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 285,42 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 120,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 114,51 USD fiel das Papier am 29.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,95 USD je Oracle-Aktie. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 10.09.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 19.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2026 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 8,14 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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Oracle am 28.10.2026
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