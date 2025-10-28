Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.10.2025 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle steigt am Dienstagabend

Oracle Aktie News: Oracle steigt am Dienstagabend

Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 283,32 USD.

Oracle
224.09 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr wies die Oracle-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 283,32 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'877 Punkten notiert. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 285,42 USD. Bei 283,34 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 1'224'615 Oracle-Aktien gehandelt.

Bei 345,69 USD markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 119,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 57,99 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 09.09.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 14.93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent gesteigert.

Die Oracle-Bilanz für Q2 2026 wird am 15.12.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

